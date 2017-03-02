Водитель Mercedes погиб в результате ДТП с грузовиком в Новой Москве

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Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком в Новой Москве. Авария произошла на Киевском шоссе. В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, которые уточняют все обстоятельства ДТП.

В Новой Москве произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП один человек погиб. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На 29 километре Киевского шоссе по направлению в область произошло столкновение грузового автомобиля MAN и легкового автомобиля Mercedes. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Они уточняют все обстоятельства аварии.

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