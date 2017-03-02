Парки Москвы подготовили праздничную программу к 8 марта

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К Международному женскому дню столичные парки подготовили специальную программу, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Московские парки удивят гостей праздничной программой к 8 марта. В "Филях" мужчины будут дарить дамам тюльпаны во время цветочного забега, в парке Победы появится трёхметровая стена с орхидеями для фотосессий, а в Парке Горького заработает бьюти-студия на льду. Кроме того, гости Таганского парка и сада имени Баумана вечером смогут бесплатно пройти на каток. Праздничные мероприятия пройдут и в других парках Департамента культуры города Москвы, а также на ВДНХ.

Москвички смогут сфотографироваться на фоне орхидей, сделать макияж или укладку и бесплатно покататься на коньках. В парке "Фили" в 12:00 начнётся двухкилометровый цветочный марафон, в котором смогут участвовать все желающие мужчины. Он стартует на главной аллее, предварительная регистрация не требуется. Перед началом забега каждый мужчина получит букет тюльпанов, который он сможет подарить любой посетительнице парка.

В парке Победы на Поклонной горе в праздник установят трёхметровую цветочную стену для фотографий. Её украсят объёмными искусственными красными и белыми орхидеями. С 12:00 до 16:00 здесь устроят бесплатную фотосессию: посетительниц будут фотографировать сотрудники парка. После снимки отправят гостям по электронной почте. Дамам также подарят бумажные цветы.

Поучаствовать в бесплатной фотосессии можно будет и в саду "Эрмитаж". Здесь посетительницам предложат примерить на себя образ дам XX века в стиле ар-нуво. В одежде он проявляется в плавных линиях, нежных оттенках, цветочных принтах и обильной отделке костюмов бисером и кружевом. С 13:00 до 15:00 в парке пройдут мастер-классы по созданию букетов и браслетов из живых цветов.

В саду имени Баумана и Таганском парке посетительницы смогут бесплатно покататься на коньках. После 18:00 вход на катки для представительниц прекрасного пола сделают свободным. Ледовые площадки в обоих парках искусственные, они могут выдержать потепление даже до плюс 10 градусов.

В Парке Горького вечером на катке устроят вечеринку под любимые "девчачьи" треки и откроют бесплатную бьюти-студию. Она появится в первом павильоне проката, девушки смогут сделать лёгкий макияж или укладку. Традиционно по средам в парке проходит вечеринка "Маленькая пятница" — так посетители отмечают середину рабочей недели, когда можно всё поставить на паузу и отдохнуть.

В течение дня в Парке Горького можно будет попасть на бесплатные экскурсии. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться. В 11:00 начнётся экскурсия "Женские дуэли, балы и развлечения обитателей Нескучного сада", где можно будет окунуться в атмосферу дворянской жизни и узнать "толк в развлечениях» XX века. В 13:00 на экскурсии "Из глубины веков на высоту птичьего полёта" расскажут о мифах и легендах Нескучного сада.

Также можно будет подняться на смотровую площадку и насладиться круговой панорамой Москвы с высоты 18 метров. А в 15:00 начнётся ещё одна экскурсия — "От Петра Первого до пушкинских героев Нескучного сада". Посетители пройдут по Крымской набережной, под Крымским мостом, по партерной части Парка Горького и Пушкинской набережной и узнают о владельцах Нескучного сада в ХIХ веке.

С 8 марта в парке "Сокольники" стартует караоке-проект "Пой с миром в унисон". Пользователи, у которых есть приложение Sing Smule, смогут исполнить любую песню о женщинах в дуэте со случайным пользователем. Вечером для посетителей "Сокольников" устроят праздничный концерт, где выступят участники вокальных шоу "Голос" и "Главная сцена".

В парке "Северное Тушино" с 12:00 до 16:00 пройдёт фестиваль красок ColorFest. По традиции его участники обсыпают друг друга разноцветными специями, яркими и легко смывающимися.

Праздничные мероприятия пройдут и в других парках. В Воронцовском можно будет посетить фотовыставку "Женщины в профессии". В парке имени Артёма Боровика в 13:00 начнётся концертная программа "Поём вместе с мамой", а в Бабушкинском с 12:00 до 14:00 пройдёт мастер-класс по изготовлению букета для мамы.

На ВДНХ каждая посетительница "Городской фермы" получит памятный подарок. Для юных гостей здесь проведут мастер-классы, на которых они смогут подготовить сюрприз из экоматериалов для своих мам и бабушек. Например, из пластиковых бутылок. Занятия пройдут с 12:00 до 16:00 на "Городской ферме". Весенние мастер-классы также устроят в "Парке ремёсел" на ВДНХ.