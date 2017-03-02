В Канаде решили сбивать захваченные террористами самолеты

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Канадский телеканал CBC получил секретные документы штаба обороны страны. В них говорится, что в случае захвата террористами пассажирских самолетов и угрозы городам, лайнеры будут уничтожены.

Пассажирские самолеты, в случае захвата террористами, могут быть уничтожены. Власти Канады могут пойти на этот шаг в случае, если возникнет реальная угроза населению городов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

В секретных документах штаба обороны Канады, которые оказались в распоряжении канала, говорилось о различных сценариях возможных нападений террористов на страну, а также о действиях спецслужб и ВВС.

Среди вариантов, представленных начальнику штаба обороны Канады генералу Джонатану Вэнсу, был возможный захват самолета, как это произошло 11 сентября 2001 года в США. В этом случае в документах допускается возможность приказа ВВС сбить захваченный лайнер. Принять это решение могут члены канадского правительства и руководители министерства национальной обороны и канадской полиции.

В заявлении CBC говорится, что других подробностей из секретных документов телеканал публиковать не может в "целях национальной безопасности".