В Новой Москве произошло обрушение строящегося тоннеля

Теги: мчс тоннель обрушение Происшествие москва

Обрушение строящегося тоннеля произошло на Калужском шоссе. Его площадь составила 150 квадратных метров. По данным некоторых СМИ, в результате происшествия погиб один рабочий и еще три человека находятся под завалами.

На Калужском шоссе произошло обрушение строящегося тоннеля площадью 150 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Москве.

"С двух сторон тоннеля проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении. В свою очередь "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах отмечает, что в результате обрушения погиб один рабочий. По предварительным данным, под завалами могут находиться еще три человека.

В то же время агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе комитета государственного строительного надзора сообщили, что в результате инцидента пострадали три человека.

Читайте также:

В Москве прогремела первая весенняя гроза

Водитель Mercedes погиб в результате ДТП с грузовиком в Новой Москве

Двое вооруженных мужчин напали на заправку в Митине

В Москве за езду по "встречке" задержан футболист Александр Кокорин