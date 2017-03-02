В Москве прогремела первая весенняя гроза

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Первая весенняя гроза прогремела в районе Внукова. Ее спровоцировала рекордно высокая температура воздуха в столице. В марте в Москве подобные погодные явления случаются один раз в 10 лет.

Рекордно высокая температура в Москве спровоцировала первую весеннюю грозу. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Все в природе говорит о приближении теплого сезона. Рекордно высокая температура воздуха в начале марта спровоцировала развитие мощной кучевой облачности на холодном фронте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гроза прогремела в районе Внукова. По данным портала, в марте в столице подобные погодные явления случаются один раз в 10 лет.

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