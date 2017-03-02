Видео с места обрушения тоннеля в Новой Москве

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Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате обрушения строящегося тоннеля на 23 километре Калужского шоссе. Водителям автомобилей рекомендуют объезжать этот участок из-за осложнения движения. По факту нарушения требований безопасности при ведении строительных работ возбуждено уголовное дело.

По последним данным, один человек погиб и еще несколько получили травмы при обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе. Под завалами могут оставаться люди. По факту нарушения требований безопасности при ведении строительных работ на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр".

В связи с обрушением строящегося тоннеля, находящегося в ведении Комитета государственного строительного надзора Москвы, в районе 23 километра на Калужском шоссе в сторону области перекрыты все полосы движения. В настоящий момент на месте работают аварийные службы.



В сторону области по Калужскому шоссе наблюдаются осложнения дорожного движения. Водителям рекомендуют объезжать данный участок через поселок Мамыри, улицу Адмирала Корнилина на Киевское шоссе. Вернуться на Калужское шоссе можно через город Московский по Валуевскому шоссе с выездом в районе деревни Сосенки.

На месте событий находится корреспондент "ТВ Центра" Андрей Сидоренко.