Стали известны подробности ДТП с участием семи машин в Москве

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Авария с участием семи автомобилей произошла в четверг ночью на Люблинской улице. По словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель джипа Cadillac, который не справился с управлением и врезался в стоявший на светофоре Peugeot. Затем внедорожник успел протаранить еще несколько машин.

Два человека пострадали в четверг ночью на Люблинской улице в Москве в результате ДТП. Столкнулись сразу семь автомобилей. Авария оказалась настолько серьезной, что машины разбросало по всей проезжей части, а спасателям пришлось извлекать людей, зажатых в искореженных автомобилях, передает "ТВ Центр".

Жителям Люблинской улицы всю ночь было не до сна: сначала визжали тормоза, а затем выли сирены. Прямо под окнами жилых домов произошло массовое ДТП, в результате которого столкнулись семь автомобилей. Все произошло около полуночи, когда на дорогах, обычно не так оживленно, но неправильный маневр одного из участников движения определил дальнейший трагический сценарий.

По словам очевидцев, виновником аварии стал элитный джип Cadillac Escalade, водитель которого не справился с управлением и на огромной скорости столкнулся со стоявшим на светофоре Peugeot. Дальше внедорожник отбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с мини-грузовиком Hyundai Porter. Водителю грузовика, который перевозил сладости, эта ночь не показалась медом. Шофер оказался зажатым в тисках искореженного авто. Тем временем Cadillac успел протаранить еще несколько машин.

Очевидцы и участники аварии вызвали полицию и скорую помощь. Экстренные службы всю ночь дежурили на месте аварии. Двое пострадавших доставлены в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства этой аварии, чтобы назвать ее официальную причину.

Елена Сахно, Павел Винокуров, "ТВ Центр".