Футболист Александр Кокорин не признает свою вину в езде по "встречке"

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Футболист "Зенита" Александр Кокорин не признает свою вину в грубом нарушении правил дорожного движения. В ночь на 25 февраля он выехал на встречную полосу во время езды по Страстному бульвару в столице. Его адвокат намерен добиваться отмены наказания спортсмену.

Футболиста "Зенита" Александра Кокорина, который грубо нарушил правила дорожного движения в центре Москвы, могут лишить водительских прав. В ночь на 25 февраля на Страстном бульваре он разогнал свой белоснежный Bentley и выехал на "встречку". За ярким зрелищем наблюдало немало очевидцев: и другие водители, и даже полицейские. Но сотрудники ДПС догнали стремительного Александра, передает "ТВ Центр".

"На водителя транспортного средства был составлен административный протокол по признакам состава правонарушения, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей либо лишение права управлять транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев", - сказал дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве Алексей Шапкин.

Но вряд ли футболист отделается просто штрафом. Дело в том, что звезда "Зенита" уже попадалась за гонки по "встречке". Причем, не далее как в январе прошлого года. Тогда Кокорин покорял столицу на золотом Lamborghini и обгонял "ползущих" попутчиков через двойную сплошную. Опасные виражи попали на видеорегистратор одного из водителей.

Все материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Впрочем, сам нарушитель вину свою не признает, а его адвокат намерен добиваться отмены любого наказания.