В московском метро в этом году запланировано 13 "технологических окон"

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На 13 станциях московского метро в этом году запланировано проведение "технологических окон". Об этом в четверг рассказал журналистам начальник Московского метро Дмитрий Пегов.

В 2017 году запланировано проведение ремонта на 13 участках столичного метро. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил журналистам начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, передает "ТВ Центр".

Первые работы пройдут уже в конце марта на Филёвской линии. Там же весной будет завершен первый этап ремонтных работ на станциях "Студенческая", "Фили" и "Пионерская", который начался в октябре прошлого года. Уже выполнен демонтаж конструкций платформенной части и вестибюлей.

А вот на Таганско-Краснопресненской линии до конца месяца первых пассажиров примет долгожданный поезд "Москва". В течение двух лет на "фиолетовой ветке" станут ходить только такие составы.

"Отличительной особенностью этих поездов является повышенная вместимость. Плюс 15% к существующим поездам, которые там эксплуатируются в настоящий момент, это поезда серии "ЕЖ", в простонародности ласково называемые "Ежики", которые уже эксплуатируются в метрополитене 45 лет, у них срок 50 лет. Поэтому в плановом порядке мы меняем подвижной состав", - отметил Пегов.

Пассажиры метро активно используют новое мобильное приложение, которое было запущено на днях. Его скачали уже более 180 тысяч раз. Приложение позволяет запланировать время в пути, выбрать удобную пересадку, в том числе с учётом наземного общественного транспорта Москвы. А также пополнить карту "Тройка". Также в приложении в режиме online обновляется информация о закрытиях станций и участков линий, а также оперативная информация о сбоях в движении поездов.