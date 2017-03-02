В Москву привезли сокровища Людовика Святого

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Погрузиться в эпоху Средневековья можно на выставке "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель...", которая в пятницу открывается в Московском Кремле. Шедевры Средневековья, связанные с эпохой одного из величайших европейских королей, канонизированного католической церковью, впервые покинули Францию и теперь гостят в Москве.

Об этой выставке говорили давно. Одни восклицали: "Не может быть!" Другие просто ждали, предвкушая что-то невероятное. Свершилось. Впервые в мировой истории сокровища Людовика Святого в Кремле, передает "ТВ Центр".

Витражи из Сент-Шапель никогда и никуда еще не вывозили. Они прекрасно вписались в пространство Патриаршего дворца. Легко читается вся библейская история человечества - от сотворения мира до воскресения Христа. Страховую стоимость витражей скрывают. Доставка в Москву осуществлялась с небывалыми мерами предосторожности.

Эти витражи, как и всю капеллу Сент-Шапешь, создавали ради самых ценных сокровищ, приобретенных Людовиком за всю его насыщенную жизнь - 20 реликвий Страстей Христовых, включая главную - терновый венец, хранящийся в соборе Парижской Богоматери.

Эту выставку можно назвать триумфом готики и жизнеописанием самого Людовика Девятого. Не зря его канонизировали. О правителе, жившем в XIII веке, по сей день ходит множество легенд. Насколько был красив и образован, как боролся с коррупцией, реформировал суд, запретил частные войны и прислушивался к простому люду. Бывало, выйдет из дворца, сядет под дубом - и давай выслушивать жалобы неимущих.

Жизнь Людовика Святого по сей день вызывает живой интерес. Правда, в своих крестовых походах он так и не добрался до Иерусалима. В Тунисе во время эпидемии похоронил сына, а вскоре и сам умер в возрасте 44 лет. Оставив несметные богатства - книги, храмы, монастыри. Каждый артефакт на выставке в Кремле - это кладезь невероятно интересных сведений.

Остается отгадать главный ребус - как музеям Кремля удалось уговорить французов расстаться со своими сокровищами? Впрочем, по их собственному признанию, они готовы были отдать всё.

Главное теперь - прийти к Людовику Святому. Аудиенция в Кремле продлится до 4 июня.

Ольга Стрельцова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр", Москва.