В московских парках прошла акция "Ночь на катке"

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Московские парки отметили первый день весны акцией "Ночь на катке". Вход на ледовые площадки с наступлением накануне стал бесплатным. При этом гостям предложили соблюдать дресс-код - прийти в одежде определённого цвета. В Измайловском парке это был оранжевый, в Таганском - белый, в Саду имени Баумана - красный. Ну а в Парке Горького можно было увидеть наряды разных цветов.

Пришла весна - вставай на коньки. Для любителей этой зимней забавы март - совсем не повод грустить. Как раз наоборот. Особенно если выпал шанс провести на катке всю ночь и при этом совершенно бесплатно. Причудливый образ, запоминающийся наряд - и вперед на лед, передает "ТВ Центр".

Вокруг - целая палитра красок. И неудивительно, что тема ночи на катке в этом году - калейдоскоп. Вот и нужно прийти как можно ярче, пестрее и привлечь к себе все внимание. У каждого катка свой цвет. Хочешь получить призы, соблюдай дресс-код.

Помимо разноцветной феерии, в Парк Горького пришла "оттепель". И не только потому, что на календаре уже весна. В одном из павильонов решили устроить вечеринку шестидесятников. Атмосфера соответствующая: песни, танцы. Дизайнеры даже разработали лукбук по образам из шестидесятых годов. За четким выполнением условия следит специальная полиция моды. Маскарад пришелся по вкусу всем.

Голова идет кругом не только от ярких образов, но и от элементов на льду. Удивительно, что не у самих фигуристов. Еще бы - такие вращения и головокружительные поддержки. И все на запредельных скоростях.

Остальные наоборот стараются не отходить от бортика и передвигаются исключительно с помощью друзей. До олимпийских рекордов далеко, зато можно похвастаться своими успехами в социальных сетях. Кто-то берет экстравагантностью. В начале марта предпочитают кататься в футболках, оставив теплые куртки и пуховики. Еще бы - весна пришла! Которую все так ждали.

Тем, кто пропустил ночь на катке, расстраиваться не стоит. Да и прятать свои коньки на полку не нужно. Впереди еще много интересного. К примеру, вечеринка, приуроченная к празднованию главного весеннего праздника - 8 марта. Официально сезон закрывается только через полторы недели.

Александра Сергомасова, Дмитрий Шаракин, Станислав Козловский, "ТВ Центр".