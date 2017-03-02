Медведев не ждет отмены западных санкций

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Перспективы сохранения антироссийских санкций создают хорошие условия для развития сельского хозяйства. Такое заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на заседании правительства. Он также сообщил, что урожай прошедшего года стал рекордным.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что ограничительные меры создают "очень неплохие условия" для развития сельского хозяйства в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Бояться не надо, никто санкции не отменит. Я недавно говорил, что Запад принимает все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве. Поэтому это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства",- сказал Медведев.

Премьер также отметил, что урожай прошедшего года стал рекордным - было собрано более 119 миллионов тонн зерновых. По информации Минсельхоза, более 96 процентов посевов в хорошем состоянии, что даёт очень неплохие прогнозы и на следующий год. На заседании обсудили также вопросы технической оснащенности сельхозпроизводителей и возможности увеличения субсидирования.

"Еще один фактор для посевной, это доступность кредитов, особенно короткосрочных. Мы запустили механизм льготного кредитования для аграриев, который позволяет брать им кредиты по ставке не более 5%. Собственно то, о чем мы говорили в прошлом году. Пока ресурсов достаточно на проведение весенних полевых работ, но мы рассмотрим возможность увеличения программы для осенних сезонных работ", - сказал глава правительства.