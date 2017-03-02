В Киеве раскрыли подробности "тайных" бесед Порошенко и Путина
Теги: путин Украина порошенко донбасс
В администрации президента Украины подтвердили информацию СМИ о том, что Петр Порошенко в 2017 году несколько раз звонил российскому лидеру Владимиру Путину. Там рассказали, что обсуждалось обострение ситуации в Донбассе, а также "освобождение заложников". Отдельно об этих беседах не сообщалось "ввиду безрезультатности" разговоров.
Президент Украины Петр Порошенко действительно разговаривал с российскими лидером Владимиром Путиным по телефону в 2017 году. Об этом, как передает сайт "112 Украина", заявили в пресс-службе администрации украинского президента.
Там подчеркнули, что лидеры провели друг с другом две беседы. В администрации Порошенко утверждают, что первый разговор касался обострения ситуации в Донбассе, а второй – "освобождения заложников, в том числе, Олега Сенцова и Романа Сущенко".
Эти контакты, как утверждают в пресс-службе, состоялись в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату. Отдельно о них не сообщалось "ввиду безрезультатности этих разговоров".
О том, что Порошенко и Путин несколько раз беседовали по телефону в 2017 году, сообщало 1 марта издание "Коммерсант". Источники утверждали, что две беседы лидеры провели 11 и 21 февраля по инициативе украинской стороны. Последний разговор якобы продолжался около 20 минут. При этом издание утверждало, что украинский президент звонил российскому лидеру четыре раза с начала этого года.
Читайте также:
Путин отказался решать судьбу Сенцова
Минюст объяснил невозможность передачи Сенцова Украине его гражданством
Новости по теме Украинский кризис
-
02 марта 2017
Украинские радикалы усиливают транспортную блокаду Донбасса
-
02 марта 2017
Почему Киев не пытается устранить блокаду Донбасса: мнение эксперта
-
01 марта 2017
В России все громче раздаются призывы бойкотировать "Евровидение-2017"
-
01 марта 2017
Порошенко обсудил с новым президентом Германии продление санкций