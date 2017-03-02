В Киеве раскрыли подробности "тайных" бесед Порошенко и Путина

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В администрации президента Украины подтвердили информацию СМИ о том, что Петр Порошенко в 2017 году несколько раз звонил российскому лидеру Владимиру Путину. Там рассказали, что обсуждалось обострение ситуации в Донбассе, а также "освобождение заложников". Отдельно об этих беседах не сообщалось "ввиду безрезультатности" разговоров.

Президент Украины Петр Порошенко действительно разговаривал с российскими лидером Владимиром Путиным по телефону в 2017 году. Об этом, как передает сайт "112 Украина", заявили в пресс-службе администрации украинского президента.

Там подчеркнули, что лидеры провели друг с другом две беседы. В администрации Порошенко утверждают, что первый разговор касался обострения ситуации в Донбассе, а второй – "освобождения заложников, в том числе, Олега Сенцова и Романа Сущенко".

Эти контакты, как утверждают в пресс-службе, состоялись в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату. Отдельно о них не сообщалось "ввиду безрезультатности этих разговоров".

О том, что Порошенко и Путин несколько раз беседовали по телефону в 2017 году, сообщало 1 марта издание "Коммерсант". Источники утверждали, что две беседы лидеры провели 11 и 21 февраля по инициативе украинской стороны. Последний разговор якобы продолжался около 20 минут. При этом издание утверждало, что украинский президент звонил российскому лидеру четыре раза с начала этого года.

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