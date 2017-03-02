Путин поздравил Горбачева с 86-летием

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2 марта день рождения отмечает Михаил Горбачев. Ему исполнилось 86. Поздравительную телеграмму экс-президенту СССР направил Владимир Путин.

Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 86-летием, сообщает "ТВ Центр". Глава государства отметил, что на протяжении многих лет экс-президент СССР занимается значимой общественной и исследовательской деятельностью. Участвует в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества и укрепления международного сотрудничества.

Владимир Путин также подчеркнул - в этой серьезной работе в полной мере востребованы знания, а также богатый профессиональный и жизненный опыт Михаила Сергеевича.