ФИФА удовлетворена подготовкой России к Кубку конфедераций

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В Международной федерации футбола остались довольны тем, как в России идет подготовка к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Об этом заявили представители ФИФА, которые в четверг вместе с оргкомитетом посетили стадион "Спартак" в Москве.

Комиссия ФИФА высоко оценила готовность России к проведению Кубка конфедераций и ЧМ. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Делегация осмотрела поле и пришла к выводу, что оно находится в хорошем состоянии после зимы. "Спартак" летом примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, сборная России сыграет там с Португалией.

Ранее специалисты проинспектировали арены в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, где также пройдут соревнования. По итогам визита предстоит выработать план действий, который поможет решить оставшиеся вопросы.