Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

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Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен будет лишена иммунитета согласно результатам голосования депутатов Европарламента. Это сделано в связи с обвинениями в "пропаганде экстремизма и насилия".

Члены Европарламента проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен. Это сделано в связи с обвинениями в "пропаганде экстремизма и насилия", передает ТАСС.

28 февраля снятие депутатского иммунитета с Ле Пен поддержал комитет ЕП по правовым вопросам.

Поводом для проведения голосования стали действия Марин Ле Пен в декабре 2015 года. Тогда она разместила в своем микроблоге в Twitter снимки казни заложников боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Об этом вспомнили в преддверии президентских выборов во Франции.

Согласно последним опросам, Ле Пен лидирует среди всех кандидатов на пост главы государства. За ней с минимальным отрывом идет лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон.

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