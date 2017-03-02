Российский теннисист Донской сенсационно обыграл Федерера в Дубае

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Россиянин Евгений Донской в матче второго круга турнира в Дубае победил швейцарца Роджера Федерера. Таким образом, 26-летний москвич, занимающий 116-е место в рейтинге АТР, стал первым за 3,5 года игроком не из топ-100, победившим Федерера.

Россиянин Евгений Донской выбил из турнира легендарного теннисиста Роджера Федерера. Как передает "МИР24", победа 26-летнего москвича на кортах в Дубае стала сенсацией.

"Я еще не осознал, что сегодня произошло. Мне кажется, эмоции придут позже, когда я проанализирую игру. И тогда постараюсь не сойти с ума", - цитирует телеканал Донского.

Победа над Федерером стала самой значимой в карьере 26-летнего теннисиста. В основном Донской принимает участие в турнирах второй категории и с игроками топ-уровня встречается крайне редко. Единственным соперником из первой десятки мирового рейтинга был британец Энди Маррей, и ту встречу Донской проиграл.

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