Супермодель Водянова рассказала о работе в эскорте

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Российская супермодель Наталья Водянова в интервью британским СМИ рассказала о своем нелегком детстве и первых шагах в профессии. По ее словам, после переезда в Париж модельное агентство ее на второй же день отправило в ночной клуб в компании взрослых мужчин.

Супермодель Наталья Водянова рассказала в интервью The Guardian о своем нелегком детстве и первых шагах в профессии. По ее словам, уже в 17 лет в Париже после подписания договора с первым агентством ее отправили в ночной клуб с несколькими мужчинам.

Россиянка говорит, что ничего страшного не произошло, хотя ей и нравились в тот момент молодые парни, а не взрослые мужчины. Тем не менее, после этого она сменила агентство, пишет "Ридус".

Тяжелым было и детство Водяновой. Модель рассказывает, что одноклассники в нижегородской школе дразнили ее из-за худобы. Кроме того, часто в доме не было еды, и ей приходилось голодать.

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде. Начала работать моделью в 16 лет, а уже через пару месяцев переехала в Париж. В 2001 году вышла замуж за британского аристократа Джастина Портмана. Пара развелась в 2011 году. В том же году Водянова начала отношения с сыном одного из богатейших людей планеты, главы французской компании LVMH Бернара Арно Антуаном. Воспитывает пятерых детей. Занимается благотворительностью.

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