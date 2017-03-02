В отношении полковника Захарченко возбудили еще одно дело о взятке

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Следствие возбудило еще одно уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего заместителя начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. Сам полковник вины в суде не признал.

Бывшему заместителю главы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрию Захарченко вменяется два эпизода взятки, сообщает ТАСС.

"Захарченко обвиняется по трем статьям УК России, в том числе по двум эпизодам взятки при различных обстоятельствах", - заявил следователь в Басманном суде Москвы. Там 2 марта рассматривается ходатайство следствия о продлении обвиняемому ареста.

По словам следователя, по этому делу выполнен большой объем следственных действий. Кроме того, запланировано большое количество следственных мероприятий. Однако их не представляется возможным завершить в установленный срок. Прокуратура поддержала позицию следствия.

Сам Захарченко заявил в суде, что первый эпизод взятки связан с его знакомым Анатолием Пшегорницким. При этом он отметил, что разговор с ним был шуточным, и никакой передачи денег не было.

Второй эпизод, по словам Захарченко, проходил "с неким гражданином". При этом, он подчеркнул, что в нем нет "ни факта передачи денег, ни протокола допроса", согласно которому этот человек предлагал ему деньги.

В сентябре 2016 года Дмитрий Захарченко был арестован. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и взятке в размере семи миллионов рублей. В том же месяце глава МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства ГУЭБиПК. По результатам процедуры был уволен ряд сотрудников. В январе стало известно о ликвидации Управления "Т" и появлении Управления "Р".