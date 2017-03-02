В Канаде научились выращивать человеческие уши из яблок

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Ученым из университета Оттавы удалось вырастить человеческие уши из тканей яблока. Технология подразумевает внедрение человеческих клеток в целлюлозный каркас фрукта, из которого предварительно удалена ДНК. Ученые утверждают, что выращенные таким образом уши не отторгаются организмом и являются абсолютно безопасными.

Ученым удалось вырастить человеческие уши из тканей яблока. Об успехе исследователей университета Оттавы рассказал портал "Русская планета".

Ученые использовали целлюлозный каркас яблока, из которого предварительно была удалена ДНК. После этого в него внедрили клетки человека.

Исследователи утверждают, что выращенные подобным образом уши абсолютно безопасны и не отторгаются организмом. По мнению экспертов, развитие данной технологии в будущем позволит создавать любые органы и будет способствовать продвижению восстановительной медицины.

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