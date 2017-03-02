Тюмень потеряла право принять чемпионат мира по биатлону

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Вступило в силу решение о лишении Тюмени ЧМ-2021 по биатлону. Исполком IBU 8 февраля предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В решении исполкома говорилось, что в случае, если Россия не объявит о добровольном отказе до 24 февраля, то у нее автоматически будет отозвано право проведения ЧМ.

Тюмень лишилась права принять чемпионат мира по биатлону в 2021 году, передает ТАСС. Соответствующее решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) вступило в силу.

"IBU подтверждает, что Союз биатлонистов России (СБР) не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее", - отмечается в сообщении IBU.

Исполком IBU 8 февраля предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В решении исполкома говорилось, что в случае, если Россия не объявит о добровольном отказе до 24 февраля, то у нее автоматически будет отозвано право проведения ЧМ.

Основанием послужила рекомендация Международного олимпийского комитета не проводить в России крупных международных соревнований до завершения расследования о существовании масштабной допинговой программы, в которую вовлечены более тысячи спортсменов.

Ранее в России было решено не проводить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове, а также финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

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