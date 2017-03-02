Песков прокомментировал телефонные переговоры Путина и Порошенко

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Президент России Владимир Путин действительно провел несколько телефонных переговоров со своим украинским коллегой Петром Порошенко в 2017 году, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, тема прекращения огня в Авдеевке не обсуждалась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко действительно провели несколько телефонных переговоров в 2017 году.

В частности, как отметил представитель Кремля, лидеры обсуждали ситуацию в Донбассе, передает "Интерфакс". "Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности", - заявил Песков. При этом он подчеркнул, что факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался.

Вместе с тем, Песков отказался давать журналистам дополнительную информацию по поводу этих бесед.

Ранее информацию о "тайных" переговорах Путина и Порошенко подтвердили в администрации президента Украины. Там отметили, что лидеры провели друг с другом две беседы. Первый разговор касался обострения ситуации в Донбассе, а второй якобы "освобождения заложников, в том числе, Олега Сенцова и Романа Сущенко". В пресс-службе администрации утверждают, что отдельно об этом не сообщалось "ввиду безрезультатности этих разговоров".

1 марта "Коммерсант" сообщил о том, что Порошенко и Путин с начала 2017 года провели четыре телефонных разговора. Источники утверждали, что две беседы лидеры провели 11 и 21 февраля по инициативе украинской стороны. Последний разговор якобы длился около 20 минут.

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