После взрыва на шахте в Львовской области погибли восемь горняков

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На шахте "Степная" добывающей компании "Львовуголь" в результате взрыва произошло обрушение горной породы. Погибли восемь человек, шестерых удалось поднять на поверхность. Судьба еще 20 горняков остается неизвестной. Президент Украины Петр Порошенко уже оповещен о происшествии.

В Львовской области из-за взрыва на шахте произошло обрушение горной породы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Взрыв произошел в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте "Степная" добывающей компании "Львовуголь". На шахте работали 172 горняка, 34 из которых - на аварийном участке.

"Восемь погибли и 6 горняков с травмами подняты на поверхность. Судьба 20 горняков остается неизвестной", - отметили в ГСЧС.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минэнергоугля и ГСЧС. Причина обрушения устанавливается.

Тем временем глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook сообщил об 11 погибших. В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на странице в соцсети отметил, что Петр Порошенко оповещен о случившемся.

"Об этом президенту сообщили глава Львовской областной государственной администрации и руководитель ГСЧС. Продолжаются аварийно-спасательные работы, создан координационный штаб", - написал он.

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