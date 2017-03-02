Женщина упала с моста на железнодорожные пути в Москве

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На Открытом шоссе с моста на железнодорожные пути упала женщина. Отмечается, что в результате падения она выжила. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

На востоке Москвы женщина упала с моста на железнодорожные пути. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, на Открытом шоссе в районе дома 13 произошло падение женщины с моста на железнодорожные пути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она выжила и в настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

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