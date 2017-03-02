Путин проведет ночь в красноярской тайге

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин "сейчас находится в тайге", где он переночует еще одну ночь. В пятницу глава государства вернется в Москву.

Владимир Путин 2 марта "в походных условиях" отдыхает в сибирской тайге. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент будет в Москве завтра с утра. По завершении рабочей программы в Красноярске он принял решение провести один день в Сибири, в Красноярском крае", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам Пескова, в пятницу у президента – "обычный, рутинный рабочий график" в Москве.

В 2014 году Владимир Путин отпраздновал в тайге свой день рожденья. Для этого президент специально взял выходной.

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