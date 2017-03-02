Приложение "Метро Москвы" обновят турмаршрутами по станциям

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Мобильное приложение "Метро Москвы" обновят до версии "2.0" до конца 2017 года и добавят туристические маршруты по столичной подземке. Метрополитен планирует внести в приложение функции, которых нет ни в одной подземке мира. Это будет уникальная российская разработка.

Обновленная версия приложения "Метро Москвы" с туристическими маршрутами по станциям подземки и МЦК появится до конца 2017 года, передает АГН "Москва". Метрополитен планирует внести в приложение функции, которых нет ни в одной подземке мира. Это будет уникальная российская разработка.

"Когда туристы проездом в Москве или просто оказываются в метро, и у них есть определенное количество времени, они смогут воспользоваться одним из маршрутов - покататься по станциям, почитать об их истории и так далее", - сообщил на пресс-конференции начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

В новой версии приложения в режиме реального времени будет обновляться информация о закрытиях станциях, участков линий и сбоях в движении поездов. Также пользователи смогут через него пополнить карту "Тройка".

"У нас очень много предложений поступает. Ряд функций, которые нам сейчас предлагают, например, личный кабинет, возможность записи других видов билетов на "Тройку", например, билет на 60 поездок, возможность видеть интервалы по МЦК в режиме онлайн, эти данные все равно открыты. Мы рассматриваем возможность все это сделать", - добавил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Первое официальное мобильное приложение московского метрополитена вышло 24 февраля. Оно доступно на русском и английском языках для пользователей смартфонов на платформах iOS и Android.

Приложение позволяет точно рассчитать время поездки. В нем уже содержится информация о некоторых достопримечательностях Москвы, их график работы, а также подсказки, как до них лучше добраться.

Автолюбители найдут в приложении карту перехватывающих парковок с указанием количества свободных мест на них, а для маломобильных граждан в приложении реализована функция размещения заявки на сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена.

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