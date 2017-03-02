В МИД назвали медийным вандализмом сообщения о контактах Кисляка и Сешнса

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Сообщения о контактах посла России в США Сергея Кисляка с американским министром юстиции и генеральным прокурором Джеффом Сешнсом направлены на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение в России и Соединенных Штатах. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, эти слухи являются медийным вандализмом.

Сообщения о контактах российского посла в США Сергея Кисляка с министром юстиции и генеральным прокурором Соединенных Штатов Джеффом Сешнсом являются медийным вандализмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как говорилось в одном отечественном произведении: это какой-то позор. То, что сейчас происходит в западных, в частности, в американских СМИ - это просто проявление какого-то медийного вандализма", - передает ее слова "Интерфакс".

Ранее на своей странице в Facebook дипломат поинтересовалась у читателей, считают ли они "медийным дном" заявления телеканала CNN о том, что спецслужбы США считают российского посла высокопоставленным шпионом.

Издание Washington post накануне сообщило, что в июле и сентябре минувшего года Кисляк дважды встречался с Сешнсом – на тот момент сенатором от штата Алабама.

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