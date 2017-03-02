Россия направила ноту Болгарии из-за осквернения памятника "Алеша"

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Россия направила ноту в МИД Болгарии в связи с осквернением памятника "Алеша". Ранее в МИД России получили большое количество вопросов от россиян, которые были возмущены актом вандализма.

Россия направила ноту в МИД Болгарии в связи с актом вандализма в отношении памятника "Алеша", передает ТАСС.

"Мы получили большое количество вопросов от российских граждан, это была возмущенная реакция россиян в связи с вопиющим актом вандализма, который был совершен 21 февраля в отношении всемирно известного памятника советскому воину-освободителю в болгарском городе Пловдив. И в России, и в Болгарии его называют "Алеша", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Монумент был установлен в городе Пловдив на холме Бунарджик в честь советских воинов-освободителей в 50-х годах. В 90-х годах памятник трижды пытались снести как символ "советской оккупации". Точку в этих попытках поставил 1996 году Верховный суд Болгарии, постановивший, что монумент является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен.

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