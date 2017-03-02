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Instagram удалил более 300 ссылок с информацией о "группах смерти". Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Представители компании Facebook, управляющей Instagram, подтвердили готовность в оперативном режиме противодействовать распространению противоправной информации.

Администрация социальной сети Instagram в результате сотрудничества с Роскомнадзором удалила 321 ссылку с информацией, имеющей отношение к деятельности "групп смерти". Об этом говорится в пресс-релизе Роскомнадзора.

В переписке с руководством Роскомнадзора представители компании Facebook, управляющей Instagram, подтвердили готовность в оперативном режиме противодействовать распространению противоправной информации.

С января 2017 года специалистами Роскомнадзора, Роспотребнадзора и общественных организаций отмечается всплеск активности организаторов суицидальных сообществ в социальных сетях.

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