На Украине объявлен траур из-за трагедии на шахте во Львовской области

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Президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с трагедией на шахте "Степная" во Львовской области. В результате обрушения, по разным данным, погибли от восьми до 11 человек. По данным полиции Львовской области, спасти удалось 20 горняков.

В связи с трагедией на шахте во Львовской области объявлен всеукраинский траур. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

"Президент Украины объявил всеукраинский траур в связи с трагедией на Львовщине. Соответствующий указ подписан сегодня", - говорится в сообщении пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко на его странице в Facebook.

По его словам, Порошенко также поручил правительству провести проверку всех угледобывающих предприятий страны на предмет обеспечения средствами и соблюдения норм безопасности производства.

В четверг на шахте "Степная" добывающей компании "Львовуголь" в результате взрыва метана произошло обрушение горной породы. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли восемь человек. Всего на аварийном участке находились 34 горняка. Судьба 20 шахтеров остается неизвестной, шестерых удалось поднять на поверхность. Полиция Львовской области сообщила о спасении 20 горняков.

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