Налоговые доходы бюджета Москвы за 5 лет выросли почти на треть

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Налоговые доходы бюджета Москвы выросли на 30% за пять лет, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что столичный бюджет более чем на 90% формируется из налоговых доходов, объем которых демонстрирует стабильный рост.

Налоговые доходы бюджета Москвы за последние годы возросли почти на треть, передает TVC.RU со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. По словам спикера, столичный бюджет более чем на 90% формируется из налоговых доходов, объем которых демонстрирует стабильный рост.

"От того, как исполняются налоговые поступления в столичный бюджет, зависят реализация городских государственных программ и выполнение социальных обязательств перед москвичами", - сказал Шапошников.

Он отметил, что в 2016 году результатом совместной работы правительства Москвы, управления ФНС и депутатов Мосгордумы стало принятие 11 городских законов в сфере финансов, из которых 5 касались налогов и сборов.

Шапошников напомнил, что для физических лиц в прошлом году были снижены ставки налога на имущество в отношении торговых и офисных объектов, для которых налог рассчитывается от кадастровой стоимости. Кроме того, принят городской закон о переносе срока начала начисления пеней по налогу на имущество физлиц.

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