Верховный суд отказался отменять итоги выборов в Госдуму

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Верховный суд России в четверг оставил без удовлетворения иск партии "Парнас", тем самым отказавшись отменять итоги выборов в Государственную Думу. Выборы в нижнюю палату парламента прошли в сентябре 2016 года.

Верховный суд России оставил без удовлетворения иск партии "Парнас", требовавшей отменить постановление об установлении итогов выборов в Государственную Думу. Об этом пишет "Интерфакс".

В партии свое заявление обосновывали упущениями, допущенными Центризбиркомом при установлении результатов выборов. В частности, уверены в "Парнасе", ЦИК утвердила итоги, не проверив жалобы о нарушениях при голосовании и подсчете голосов.

Выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016 года. "Парнас" набрал всего 0,73% голосов избирателей.