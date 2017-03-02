Фигуранта "болотного дела" Бученкова перевели под домашний арест

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Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест фигуранта "болотного дела" Дмитрия Бученкова. Следствие в отношении лидера "Автономного действия" завершено, однако свою вину он не признает.

Мосгорсуд изменил меру пресечения фигуранту "болотного дела" Дмитрию Бученкову с содержания под стражей на домашний арест до 6 мая, передает ТАСС.

Следствие в отношении Бученкова завершено, ему предъявлено обвинение по статьям "Участие в массовых беспорядках" и "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Свою вину лидер неформального леворадикального движения "Автономное действие" не признает.

По версии следствия, Бученков умышленно нанес несколько ударов полицейскому, а также вместе с другими лицами переворачивал кабины мобильных туалетов на Болотной площади. О его задержании стало известно 3 декабре 2015 года.

В августе 2016 года Бученков подал жалобу в Европейской суд по правам человека на российские власти. В частности, он сообщил о нарушении его права на личную неприкосновенность, а также о преследовании его по политическим причинам. ЕСПЧ предложил России добровольно признать нарушения в отношении него.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией.

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