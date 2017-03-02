Россиянина задержали со взрывчаткой в египетском аэропорту

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В аэропорту египетского города Александрия задержан гражданин России, попытавшийся пронести в багаже самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Egyptian Independent со ссылкой на источник в аэропорту Борг эль-Араб.

Гражданина России задержали в аэропорту египетского города Александрия. По предварительным данным, мужчина пытался пронести в багаже самодельное взрывное устройство.

Как сообщает Egyptian Independent со ссылкой на источник в аэропорту, россиянин пытался попасть на борт самолета авиакомпании Turkish Airlines, который должен был вылететь в Стамбул.

Служба безопасности аэропорта обратила внимание на подозрительный предмет в багаже россиянина во время досмотра. В итоге была вызвана группа саперов, которая определила подозрительный предмет как самодельное взрывное устройство. Пассажир задержан, его дело передано в прокуратуру.

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