Шойгу доложил Путину о взятии Пальмиры

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии сирийскими войсками Пальмиры. Поддержку вооруженным силам Сирии оказывали российские ВКС.

Сирийская армия при поддержке ВКС России взяла Пальмиру. Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, об этом Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Боевики запрещенного в России "Исламского государства" захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город. В декабре Пальмира была вновь захвачена террористами ИГ.

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