Задержанный в Египте россиянин не провозил взрывное устройство

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У россиянина, ранее задержанного в аэропорту Бург эль-Араб под Александрией по подозрению в провозе бомбы, не обнаружили взрывных устройств или муляжей. Российские дипломаты находятся в контакте с властями в Египте и проверяют информацию о задержании гражданина России.

Россиянина действительно задержали в аэропорту Бург эль-Араб под Александрией по подозрению в провозе бомбы, однако у него ничего не нашли. Об этом сообщает ТАСС.

При досмотре россиянина, зарегистрировавшегося на рейс до Стамбула, у него якобы была обнаружена ручная граната. Сотрудников службы безопасности смутило наличие проводов и микросхем, а также банки с газированным напитком в чемодане российского гражданина. В ходе более тщательной проверки выяснилось, что никаких взрывных устройств или их муляжей у пассажира не было.

Как передает "Интерфакс", российские дипломаты находятся в контакте с властями в Египте и проверяют информацию о задержании гражданина России. "Генконсул находится в контакте с местными властями, вице-консул находится непосредственно в аэропорту Александрии. В настоящий момент они проверяют эту информацию разбираются в ситуации", - сказали в российской дипмиссии.

Ранее египетские СМИ сообщили о задержании россиянина в аэропорту Борг эль-Араб в Александрии в связи с обнаружением у него взрывного устройства. По их данным, задержанный планировал пронести взрывное устройство на борт самолета Turkish Airlines, который направлялся в Стамбул.

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