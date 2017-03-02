Аль-Каида подтвердила гибель своего лидера в результате авиаудара США

Теги: В мире сирия сша аль-каида ликвидация лидер терроризм цру

Террористическая группировка Аль-Каида (запрещена в России) подтвердила гибель одного из своих лидеров Абу аль-Хайра аль-Масри. По данным американской разведки, второй человек в Аль-Каиде был уничтожен ракетным ударом с беспилотника ЦРУ в вблизи сирийского города Идлиб.

Группировка Аль-Каида подтвердила гибель одного из своих лидеров Абу аль-Хайра аль-Масри. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление филиалов террористической группы в Магрибе и на Аравийском полуострове.

По данным представителей американской разведки, второй человек в Аль-Каиде был уничтожен ракетным ударом с беспилотника ЦРУ. Он был нанесен, когда аль-Масри ехал на машине вблизи сирийского города Идлиб.

Как сообщили в разведке, аль-Масри был вторым человеком в Аль-Каиде после лидера группировки Аймана аль-Завахири, и входил в состав его консультационного совета.

Читайте также:

WP: сирийская оппозиция может объединиться с "Аль-Каидой"

СМИ: Пентагон заплатил 540 млн долларов за фальшивые видео об "Аль-Каиде"

"Аль-Каида" призвала террористов объединиться против России