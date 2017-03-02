В Москве саперы обезвредили найденную на стройке авиабомбу
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Авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен на улице Матвеевской в ходе ремонтных работ. После эвакуации жителей саперы Московского военного гарнизона обезвредили и вывезли на уничтожение авиабомбу.
Саперы обезвредили и вывезли на уничтожение авиационную бомбу, найденную на стройке в столичном районе Матвеевское. Как передает ТАСС, в целях безопасности была проведена эвакуация людей из жилого здания.
На месте происшествия изъяли ржавый боеприпас и вывезли его на полигон в Подмосковье для уничтожения.
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