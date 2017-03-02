В Москве саперы обезвредили найденную на стройке авиабомбу

Теги: эвакуация Происшествие москва

Авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен на улице Матвеевской в ходе ремонтных работ. После эвакуации жителей саперы Московского военного гарнизона обезвредили и вывезли на уничтожение авиабомбу.

Саперы обезвредили и вывезли на уничтожение авиационную бомбу, найденную на стройке в столичном районе Матвеевское. Как передает ТАСС, в целях безопасности была проведена эвакуация людей из жилого здания.

На месте происшествия изъяли ржавый боеприпас и вывезли его на полигон в Подмосковье для уничтожения.

Читайте также:

Вещи времен СССР. Фотогалерея

Под Севастополем нашли Ил-2 времен войны с останками экипажа

На юго-западе Москвы обнаружено оружие времен ВОВ