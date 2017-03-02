Сирийская армия отбила у боевиков Пальмиру

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Сирийская армия при поддержке российских ВКС завершила операцию по освобождению Пальмиры. Об итогах боевых действий Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Под контроль сирийских правительственных сил перешла в том числе и древняя часть города. Террористы, которые с декабря удерживали Пальмиру, понесли большие потери и отошли в восточном направлении.

Главная ударная группа, штурмующая Пальмиру — "Пятый легион". Военные между собой еще называют его русским, из-за большого количества в подразделении наших советников и инструкторов. Правительственные войска продвигались практически тем же маршрутом, что и год назад, когда город был освобожден в первый раз. Армии Асада довольно быстро удалось захватить ключевые высоты и выйти на визуальный контакт с противником. Однако серьезных столкновений так и не последовало, отмечает "ТВ Центр". Боевики запрещенного в России "Исламского государства" предпочли не ввязываться в схватки и начали отступать.

Армия практически без проблем вошла в город и закрепилась на его окраинах. Отступление боевиков прикрывали лишь единичные атаки террористов-смертников. Однако радикалы заминировали пути отхода. Тем не менее, правительственные войска при активной поддержке российских ударных вертолетов организовали преследование бандформирований. Инженерные войска начали обезвреживать заложенные фугасы на дорогах и в домах.

Боевики отступают в пустыню и пытаются занять те же позиции, с которых они до этого атаковали Пальмиру. Впервые радикалы заняли город в мае 2015 года. Тогда они начали разрушать исторические памятники, в том числе и знаменитую Триумфальную арку, считавшуюся визитной карточкой не только Пальмиры, но и всей Сирии. В марте прошлого года при активной поддержке российских ВКС город был освобожден. Однако в декабре в нем снова установили свой контроль террористы, основную часть гражданского населения при этом успели вывести.

Сирийские войска демонстрируют успехи и на других участках фронта. Отбито наступление боевиков у Дейр-эз-Зора. Зачищают оставшиеся анклавы террористов под Дамаском. Восточнее Алеппо правительственная армия уверенно продвигается к курдским горам. Эксперты полагают, что достичь прежних военных успехов "Исламскому государству" уже не удастся. Уничтожение отдельных очагов сопротивления — вопрос времени.

Александр Огородников. "ТВ Центр".