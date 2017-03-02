Захарова назвала гуманитарную ситуацию в Мосуле критической

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Гуманитарная ситуация в иракском Мосуле критическая и игнорировать это нельзя. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В иракском Мосуле, штурм которого продолжают правительственные силы и коалиция во главе с США, гуманитарная ситуация стала критической и игнорировать ее нельзя. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает "ТВ Центр".

По ее словам, продвижение военных внутрь городских кварталов сдерживает эшелонированная оборона боевиков и плотная застройка. Серьезный урон наносят контратаки экстремистов с использованием управляемых смертниками заминированных автомобилей. Положение мирного населения Мосула стало критическим, и это подтверждают наблюдатели ООН. Особую тревогу вызывает прогрессирующая нехватка продовольствия, питьевой воды и медикаментов, подвоз которых полностью прекращен.

"Страдания гражданского населения в Ираке усиливают непрекращающиеся бомбардировки авиации США и их союзников по антиигиловской коалиции. К сожалению, наши западные партнеры и контролируемые ими медиаресурсыпо-прежнему продолжают фильтровать поступающие из Мосула сообщения. Реальная же картина происходящего либо замалчивается, либо просто лакируется. Чтобы у западной аудитории, у думающей части западной аудитории не возникло ассоциаций с сирийским Алеппо, вокруг которого была развязана запредельная информационная кампания", - заявила Захарова.