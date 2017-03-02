Сешнс готов уйти в отставку из-за обвинений в связях с Россией

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Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств и не собирается этого делать. Так в Кремле прокомментировали сообщения о том, что нынешний министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс в прошлом году дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком якобы для обсуждения предвыборной кампании Дональда Трампа. Буквально две недели назад такая информация, обнародованная спецслужбами, стала причиной отставки помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна.

Разоблачение американских чиновников в связях с Россией - не более чем компания по дискредитации новой администрации Белого Дома. Потерявшие власть демократы ведут скрытую борьбу против окружения Трампа. Причем началось все еще во время президентства Обамы, пишет New York Times. Издание, которое никогда Трампа ранее не поддерживало.

"В последние дни президентства Обамы некоторые чиновники в Белом Доме судорожно распространяли всю доступную информацию о контактах соратников Трампа с российской стороной и попытках "вмешательства" России в избирательный процесс. Бывшие американские чиновники говорят, что у них было две цели: "не допустить подобного вмешательства в будущем и собрать материал для расследований", - говорится в статье.

Любые, даже рабочие контакты с Россией, сразу же попадают в ранг государственных преступлений, передает "ТВ Центр". Чтобы создать такой негативный фон, прессе сливают даже секретную информацию и разведданные. По информации Минюста США, количество утечек гостайны за год увеличилось вдвое. Очередной скандал пытаются раздуть вокруг генпрокурора Джеффа Сешнса. Будучи сенатором, он дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком и не рассказал об этом в Сенате. Демократы считают, что темой разговора были президентские выборы и требуют отставки чиновника.

"Я никогда не встречался с кем-либо из русских для обсуждения какой-либо избирательной кампании. Подобным утверждениям невозможно поверить, они лживые. Больше мне нечего сказать. Я уже говорил, если потребуется, я готов взять самоотвод. В этом нет никаких сомнений", - заявляет Сешнс.

Wall Street Journal пишет, что следователи уже проверили контакты главы Минюста с российскими чиновниками, но результаты пока не разглашаются. Эта проверка стала частью масштабного расследования связей администрации Трампа с Россией.

"Постоянное нагнетание страшной риторики относительно якобы ведущихся нелегальных контактах российских дипломатов - это тоже из серии абсолютной тотальной дезинформации. Все прекрасно знают, что дипломаты работают и их работа состоит в контактах. Не хотите написать, сколько контактов и с кем осуществляют сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Москве?" – комментирует скандал официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При схожих обстоятельствах в середине февраля свой пост покинул помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Он якобы осуждал с Сергеем Кисляком отмену антироссийских санкций.

Белый Дом назвал действия демократов политической атакой. Чтобы помочь партии увеличить влияние в конгрессе, в политику может вернуться 44-й президент Барак Обама. Организаторы "движения сопротивления" в США заявили, что вот-вот развернут масштабную агитационно-пропагандистскую кампанию против Трампа и его администрации. В этой борьбе с республиканцами демократы, судя по всему, продолжат разыгрывать российскую карту. Эксперты уверены, что пока за океаном не решат свои внутриполические проблемы, перезагрузки отношений Москвы и Вашингтона не будет.

Никита Васильев, "ТВ Центр".