Омские депутаты нанимали помощниками своих жен

Теги: Скандал таиланд омск

В Омске разгорелся крупный скандал вокруг местных депутатов. Прокуратура выяснила, что парламентарии нанимали помощниками своих жен. Те, в свою очередь, рабочее время проводили не в горсовете, а на курортах Краснодарского края и юго-восточной Азии.

Громким скандалом закончилась проверка прокуратурой работы депутатов Омского горсовета, передает "ТВ Центр". Сразу нескольких народных избранников уличили в том, что они, вопреки предписанию руководства региона, трудоустраивали в качестве своих помощников близких родственников.

В большинстве случаев речь идет о женах. Многие из них, как выяснилось, проводили рабочее время на российских и иностранных курортах. При этом зарплата им начислялась в обычном порядке, как если бы они добросовестно исполняли свой служебный долг.

"Помощник депутата мог находиться за пределами города или территории России, хотя табель учета рабочего времени содержал данные, что в данное время помощник осуществлял свою трудовую деятельность. Табели подписывались депутатами", - заявил старший помощник прокурора Омска Наталья Арефьева.