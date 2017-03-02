Выборы во Франции: Макрон представил предвыборную программу

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Ситуация во Франции в преддверии президентских выборов всё больше накаляется. Новой жертвой войны компроматов вслед за Франсуа Фийоном может стать кандидат от "Национального фронта" Марин Ле Пен. В четверг по запросу прокуратуры её лишили парламентской неприкосновенности. Поводом послужила публикация в микроблоге Ле Пен, сделанная ещё в декабре 2015 года.

Времени на раздумья европаламентариям почти не потребовалось — неприкосновенности Марин Ле Пен лишают одним махом. Запрос направили из Парижа, передает "ТВ Центр". В 2015 году СМИ сравнили "Нацфронт" с террористами из запрещенного в России "Исламского государства". Его лидер в ответ опубликовала несколько фото боевиков, мол, вы что, и правда, не видите разницы. Присматривались почти два года. И вдруг прозрели: так это распространение экстремистского контента, то есть подсудное дело.

"Согласны ли вы предстать перед судом на общих условиях?" – спрашивают у Ле Пен журналисты.

"Да я никогда этому и не противилась. Но это, по-вашему, нормальный процесс. Меня обвиняют в пропаганде насилия. Это очень серьезные обвинения! А из-за чего? Потому что я опубликовала три фотографии, на которых зафиксированы преступления "Исламского государства", чтобы показать что они такое на самом деле и сказать, что я осуждаю террористов. Да, в конце концов, эти кадры любой может в Google найти. Почему же претензии именно ко мне", - недоумевает Ле Пен.

Ответ хорошо известен. Видя популярность идей "Нацфронта", а отказ от евро, или, к примеру, восстановление границ поддерживают как минимум четверть французов, в Париже испугались не на шутку. Премьер министр Бернар Казнев открыто говорил: лично будет ставить Ле Пен палки в колеса. Дубина административного ресурса вообще едва ли не главное орудие в этой предвыборной схватке. В деле против Франсуа Фийона прокуроры, например, проявляют просто невиданное усердие. Обычно разбирательства по растрате госсредств растягиваются на годы, а тут считанные дни после начала производства и уже повестка в суд.

Накануне в кандидата Эммануэля Макрона метнули яйцом — лобовая атака разгневанного избирателя. Выводы в штабе сделали мгновенно. Допустившие накануне досадный инцидент охранники в день презентации предвыборной программы босса усердствовали настолько, что когда от портьеры начала отклеиваться буква "М" в названии движения Макрона En Marche! ("Вперед!"), ее готовы были прибить едва ли намертво.

Политический капитал Макрон тоже сколачивал наспех. Еще полгода назад страна обсуждала разве что его брак с собственной школьной учительницей. В отставку с поста министра экономики Эммануэль Макрон подал 30 августа 2016 года, официально заявив - в его планах занять кресло в Елисейском дворце, но с публикацией собственной программы тянул до последнего. Свой взгляд на управление республикой он представляет, когда до выборов остается 2 месяца.

Представленная программа: сборник предложений, которые собирали активисты движения — снизить налоги, увеличить число полицейских в пригородах, запретить мобильники в школах и университетах. Кандидат-центрист обещает Франции "твёрдую руку". Явно намекая на различия с бывшим начальником Олландом. И специально подчеркивая разницу с соперниками.

Кстати, ни о каких хакерских атаках — о чем так громко заявлял штаб Макрона — на этой пресс-конференции не говорили. Кандидат в президенты, кажется, сделал выводы: такие обвинения потом прилипают, что так просто не отмоешься.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. "Европейское бюро "ТВ Центра".

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