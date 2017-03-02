Болельщики осудили Кокорина за очередной скандал

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Футболист сборной России Александр Кокорин вновь оказался в центре скандала. Его могут лишить водительских прав за грубое нарушение правил дорожного движения. 25-летний нападающий "Зенита" часто мелькает в светской и полицейской хронике. И в отсутствие больших достижений на футбольном поле стал раздражителем для болельщиков, которые осуждают нескромное поведение молодого миллионера.

Футболистом, которым когда-то интересовался лондонский "Арсенал", теперь займется Тверской районный суд Москвы. Заседание должно состояться 15 марта. Сотрудники ГИБДД задержали нападающего "Зенита" и члена российской сборной по футболу за выезд на встречную полосу. Инцидент произошел ночью 25 февраля на Страстном бульваре, передает "ТВ Центр".

"На водителя транспортного средства был составлен административный протокол. Санкцией статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управлять транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев", - сообщил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве Алексей Шапкин.

Футболист своей вины не признал, потребовал пересмотра решения инспектора. И намерен оспаривать вмененное ему правонарушение в суде.

"Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был", - заявил Кокорин.

Изначально в прессе появилась информация о том, что игрок "Зенита" устроил ночные гонки в центре Москвы, в ходе которых выехал на встречную полосу. Сообщения были дополнены также тем, что после первого инцидента камеры видеонаблюдения 7 раз зафиксировали превышение скорости Кокориным, управляющим уже другим автомобилем. В комментариях прессе агент спортсмена назвал произошедшее "обычной житейской историей, мол, действительно просто заехал колесом на дорожную разметку, а лететь по встречной смысла не было - дороги ночью и так были пустые ". В футбольном клубе "Зенит'" историю комментируют неохотно. Ссылаются на то, что детали преувеличены прессой, а сам вопрос находится исключительно в юридической плоскости. В том, что это дело только административное, уверены и в контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза. Поэтому рассматривать его с точки зрения нарушения этических норм в организации не намерены.

неужели руководство Зенита еще не поняло, что Кокорин портит имидж клуба.. имхо — Igór Hernández (@bosshernandez2) 2 марта 2017 г.

Член комитета РФС по этике Андрей Созин, хоть и призывает наказать по всей строгости закона, но признает: воззвать к совести Кокорина вряд ли удастся, а штраф в пять тысяч или краткосрочное лишение прав ему не страшны.

Кокорин какой-то неадекват — ty (@typkich) 2 марта 2017 г.

"У него огромная зарплата, он живет своей жизнью, в своем измерении. И так живет Мара Багдасарян. Им все равно, что о них подумают, как на них посмотрят. Или еще что-то, что мы считаем некрасивым. Это родители должны были делать в детстве. Спрашивать с взрослого, богатейшего человека страны, что он что-то не так делает, для меня, по крайней мере, смешно. Лишить его футбольных званий нельзя. Чтобы его не приняли в состав, да, нам уже говорили, что он не будет играть после чемпионата Европы, он продолжает играть", - говорит Созин.

Кстате Кокорин и Мара Багдасарян были бы идеальной парой. — Alex Gurin (@AlexGurin1922) 2 марта 2017 г.

В "Зените'" игровой номер Кокорина Александра Александровича - девять. Спортсмен, видимо, настолько удачлив в жизни, что даже автомобильные номера ему достались как по заказу. На бамперах его белого Bentley, который и остановили сотрудники ГИБДД на Страстном бульваре, красуются буквы КАА 009. Не такой удачливый на поле Кокорин знает, как быстро забывать неприятности.

На Чемпионате Европы-2016 футболист не забил ни одного мяча в ворота соперников. Зато сразу же после бесславного выступления отправился зализывать раны на Лазурный берег. В одном из самых дорогих клубов Монте-Карло шампанское по 500 евро за бутылку лилось рекой. Гимн страны спортсмен с товарищами предпочли слушать сидя. Их спутницы - забравшись с ногами на диван. За безудержное веселье в момент, когда полстраны оплакивало позорный проигрыш команде из крошечного Уэльса, Кокорина грозились серьезно наказать. Обошлось. Он по-прежнему получает свои 3,5 миллиона евро, или около того, в "Зените", тратит целые состояния на роскошные машины и тусовки. Клуб, кажется, простил своему игроку нанесенный репутационный ущерб. Но поклонники футбола помнят. По итогам кальянно-алкогольной вечеринки в Монте-Карло фанаты сокрушались: зажигали б они так на поле! После истории с задержанием вздыхают: лучше б наши футболисты мячи гоняли так же хорошо, как машины.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник. "ТВ Центр".