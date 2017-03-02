В ФИФА довольны подготовкой России к Кубку конфедераций‍

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Комиссия международной федерации футбола высоко оценила готовность России к проведению Кубка Конфедераций и чемпионата мира. Инспекторы ФИФА посетили стадионы четырех городов - Санкт-Петербурга, Сочи, Казани и Москвы. Кроме того, с помощью виртуального тура ознакомились с ходом работ на остальных аренах. Руководитель делегации Колин Смит отметил, что каждый стадион отличается особым духом, а также высказал удовлетворение тем, как в России ведется работа с болельщиками.

Поле стадиона "Спартак" уже сейчас внешне – в оптимальном состоянии. Специальные лампы обеспечивают рост травы вопреки календарю. Но то, что газон – одно из главных достоинств арены, участники делегации ФИФА знали и раньше. Цель нынешнего визита – удостовериться, что на стадионе и вокруг него различные службы смогут к Кубку конфедераций начать работать, как единый механизм, отмечает "ТВ Центр".

"Спартак - это функционирующий современный стадион, на котором проводятся матчи Чемпионата России. Однако деятельность СМИ, службы телевещания, службы приема гостей отличается во время проведения матчей Кубка Конфедераций от деятельности аналогичных департаментов во время матчей чемпионата страны", - объясняет директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Официальные матчи проходят здесь с сентября 2014 года. Трибуны, вмещающие больше 44 тысяч зрителей, в дни московских дерби уже не раз были заполнены под завязку. Однако июнь 17-го станет особенным в истории арены – на поле выйдут лучшие сборные со всех континентов.

В рамках группового этапа Кубка Конфедераций на московском стадионе сборная России примет действующих чемпионов Европы - португальцев. Кроме того, здесь пройдут матчи Камерун - Чили и Чили - Австралия. Ну а под занавес турнира на этом поле будет сыгран утешительный финал - матч за 3-е место.

Первая игра в столице намечена на 18 июня. К этому моменту все должно быть готово не только на стадионе, а во всех четырех городах, принимающих Кубок.

"У нас в целом нет неразрешимых или тупиковых вопросов ни в одном городе. Москва - не исключение. Большой город, который может принять огромное количество болельщиков. У нас нет никаких тревог ни по гостиницам, ни по транспорту. Ни по стадионам", - уверяет генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Остаются шероховатости. Так консультанты ФИФА помогают специалистам в Казани довести газон до требуемого уровня. Местный футбольный стадион, вмещающий около 45 тысяч зрителей, уникален. Два года назад футбольная арена приняла Чемпионат мира по водным видам спорта. Теперь заново успешно трансформирована для игры номер один.

На стадионе "Фишт" проходили церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр. А потому инфраструктура в Сочи готова к проведению крупнейших мировых соревнований и приему тысяч болельщиков. До последнего были опасения по поводу стадиона на Крестовском острове Петербурга, именно здесь 2 июля должен пройти финал Кубка Конфедераций. Были превышены допустимые пределы вибрации выкатного поля. Однако строители заверили инспекторов – проблему устранят в ближайшие две недели. Ну а еще накануне на официальном сайте ФИФА стартовал второй этап продажи билетов на матчи Кубка.

Каждому покупателю необходимо будет оформить так называемый паспорт болельщика. Прежде всего, это мера позволит эффективнее обеспечить безопасность на стадионах. Кроме того, документ заменит российскую визу иностранным болельщикам и позволит бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни матчей.

Егор Киселёв, Максим Панкин, Иван Солимани-Лежнев. "ТВ Центр".