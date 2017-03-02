В Пензенской области арестован убийца десятилетнего ребенка

Теги: Уголовное дело арест убийство обвинение ребенок пенза

Суд арестовал 34-летнего жителя Пензенской области, обвиняемого в убийстве десятилетнего ребенка. Следователи устанавливают обстоятельства и мотив преступления. Обвиняемый ранее был судим за угон и незаконный оборот наркотиков.

Суд заключил под стражу 34-летнего жителя Городищенского района Пензенской области, обвиняемого в убийстве десятилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств убийства, сбор и закрепление доказательственной базы. Тщательно выясняются также причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что обвиняемый ранее был судим за угон и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Тело десятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено 27 февраля у магазина в городе Сурске Пензенской области. Подозреваемый был задержан в этот же день.

Читайте также:

Неизвестный застрелил семью с ребенком в штате Миссисипи

В Москве гражданин Вьетнама ударил ножом ребенка

На Кубани нашли мертвым ребенка, которого искали трое суток