Саперы разминировали Донецкую фильтровальную станцию

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Территорию Донецкой фильтровальной станции очистили от мин. В ближайшее время планируется вывоз хлора для очистки воды. 3 марта представители ДНР и Киева проведут инспекцию станции.

Работы по разминированию у Донецкой фильтровальной станции (ДФС) завершены. Представители ДНР и Украины в 3 марта, намерены провести совместную инспекцию на территории станции и окрестностях.

"ДФС разминирована. Планируется вывезти хлор для очистки воды. Сейчас есть в наличии 2,5 тысячи тонн хлора", - говорится в сообщении Министерство по делам неподконтрольных Киеву территорий в Twitter.

#Авдіївка ДФС розміновано. Планується вивезення хлору для очистки води. Зараз є в наявності 2,5 тис тон хлору — МТОТ (@mtot_gov_ua) March 2, 2017

ДФС находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Она обеспечивает водой Донецк, Ясиноватую, Васильевку и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое на подконтрольной Киеву территории. За время конфликта станция неоднократно оказывалась под обстрелами.

Ночью 24 февраля украинские силовики нанесли массированный удар по ДФС. Руководство станции приняло решение об остановке предприятия и эвакуации персонала. В оперативном командовании ДНР заявили, что обстрел станции велся из тяжелых вооружений с позиций Вооруженных сил Украины из района Авдеевки.

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