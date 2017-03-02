Саперы разминировали Донецкую фильтровальную станцию
Территорию Донецкой фильтровальной станции очистили от мин. В ближайшее время планируется вывоз хлора для очистки воды. 3 марта представители ДНР и Киева проведут инспекцию станции.
Работы по разминированию у Донецкой фильтровальной станции (ДФС) завершены. Представители ДНР и Украины в 3 марта, намерены провести совместную инспекцию на территории станции и окрестностях.
"ДФС разминирована. Планируется вывезти хлор для очистки воды. Сейчас есть в наличии 2,5 тысячи тонн хлора", - говорится в сообщении Министерство по делам неподконтрольных Киеву территорий в Twitter.
ДФС находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Она обеспечивает водой Донецк, Ясиноватую, Васильевку и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое на подконтрольной Киеву территории. За время конфликта станция неоднократно оказывалась под обстрелами.
Ночью 24 февраля украинские силовики нанесли массированный удар по ДФС. Руководство станции приняло решение об остановке предприятия и эвакуации персонала. В оперативном командовании ДНР заявили, что обстрел станции велся из тяжелых вооружений с позиций Вооруженных сил Украины из района Авдеевки.
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