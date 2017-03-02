Хосни Мубарака оправдали по делу о гибели демонстрантов

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Бывший президент Египта Хосни Мубарак признан невиновным в убийстве демонстрантов во время восстания 2011 года. Решение суда обжалованию не подлежит.

Высший апелляционный суд Египта оправдал бывшего президента страны Хосни Мубарака. Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию, передает агентство Reuters.

В 2012 году Мубарак был приговорен судом низшей инстанции к пожизненному заключению, так как тогда суд признал его виновным в провокации насилия в дни революции "25 января" и гибели сотен протестующих. Однако позже решение суда было отменено. Пересмотр дела шел с лета 2015 года.

Все предыдущие заседания кассационного суда откладывались, поскольку не представлялось возможным обеспечить явку в суд самого Мубарака. Здание суда расположено в центре Каира и не обеспечено площадкой для посадки вертолета. МВД из соображений безопасности отказывалось транспортировать экс-президента в автомобиле. Поэтому было принято уникальное в истории египетского кассационного суда решение о переносе заседания в здание полицейской академии, где традиционно проходят крупные судебные процессы над бывшими египетскими высокопоставленными чиновниками.

Несмотря на то, что Мубарака оправдали по делу о гибели демонстрантов, ранее он был приговорен вместе с двумя сыновьями к трем годам тюрьмы за преступления, связанные с коррупцией. Он вышел из тюрьмы спустя четыре дня после оглашения приговора, так как ему зачли время, проведенное в следственном изоляторе.

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