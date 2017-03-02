Трампа "назначили" министром жилищного строительства США

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Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер на своей странице в Twitter сообщил о назначении министром жилищного строительства и городского развития США Дональда Трампа. Спустя пару минут он удалил сообщение.

Сенат Конгресса США утвердил в должности министра жилищного строительства и городского развития Дональда Трампа. Такое сенсационное заявление на своей странице в Twitter сделал пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.

Спустя пару минут, осознав ошибочность своего утверждения, Спайсер твит удалил и разместил правильное по содержанию сообщение. В четверг Сенат утвердил на пост главы министерства нейрохирурга Бена Карсона.

Оплошность Спайсера не осталась незамеченной пользователями Twitter. Они начали иронизировать над ним, а некоторые предположили, что представитель Белого Дома был пьян.