Порошенко заявил главе МИД ФРГ о необходимости новых санкций против России
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Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем введение новых санкций в отношении России. Поводом для ограничений, по мнению Порошенко, стали признание документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также национализация предприятий в Донбассе.
Петр Порошенко обсудил с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем введение новых санкций в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
"Глава государства подчеркнул, что спровоцированная боевиками новая эскалация насилия на Донбассе, признание документов так называемых "ЛНР" и "ДНР", присвоение украинских предприятий являются очередным свидетельством агрессии России против Украины и требуют задействования новых санкционных инструментов со стороны ЕС", - говорится в сообщении.
Стороны также детально обсудили обострение ситуации на юго-востоке Украины в районе Авдеевки.
Порошенко поблагодарил Германию за вклад в принятии недавних решений по отмене виз между Украиной и Евросоюзом. Габриэль, в свою очередь, заверил в поддержке скорейшего введения безвизового режима. Кроме того, стороны отметили позитивную динамику в укреплении экономического партнерства Украины и Германии.
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